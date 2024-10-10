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«После подобных провалов тренеров меняют». Бубнов — о матче «Ростова» со «Спартаком»

«После подобных провалов тренеров меняют». Бубнов — о матче «Ростова» со «Спартаком»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов». Встреча состоялась 5 октября. «Спартак» одержал победу со счётом 3:0. В составе красно-белых отличились Наиль Умяров и Шамар Николсон (дважды).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+4'    

«Ростов» уже четыре игры не может забить, много пропустили, поэтому ничего удивительного в таком результате нет. Вместо того чтобы заниматься командой, Карпин ездит в сборную, да ещё вместе со штабом. Непонятно, кто в это время тренирует «Ростов», поэтому я всегда выступаю против совмещения постов.

Мечта Карпина скоро осуществится, он же всё умничал, что главная задача «Ростова» — не вылететь. Вот и будут бороться за выживание в переходных матчах. После подобных провалов в некоторых клубах тренеров меняют, а его не трогают», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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