Бубнов оценил итог московского дерби «Динамо» — ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и ЦСКА. Игра состоялась 6 октября. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. За армейцев забили Аббосбек Файзуллаев и Тамерлан Мусаев. В составе «Динамо» отличился Хорхе Карраскаль.

«Победа ЦСКА закономерна и объективна, обыграли «Динамо» по всем статьям, в целом провели хороший матч. Другого мнения здесь быть не может. Я уже не первый раз указываю на то, что у команды Лички игра несбалансированная. У них в атаке получается лучше, чем в обороне, в результате много пропускают и теряют очки.

У армейцев в плане баланса дела обстоят лучше: оборона и вратарь — одни из лучших в лиге, с атакой тоже не всё так плохо. Кто-то говорит, что группу атаки им надо усиливать, но на самом деле достаточно исполнителей для того, чтобы забивать и активно играть впереди», — приводит слова Бубнова Sportbox.