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«Динамо» в этом сезоне ещё никто так не рвал». Бубнов — о дерби бело-голубых с ЦСКА

«Динамо» в этом сезоне ещё никто так не рвал». Бубнов — о дерби бело-голубых с ЦСКА
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о московском дерби «Динамо» — ЦСКА в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 6 октября. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. В составе армейцев отличились Аббосбек Файзуллаев и Тамерлан Мусаев. За «Динамо» голом отметился Хорхе Карраскаль.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Динамо» в этом сезоне ещё никто так не рвал в клочья. Что хотели, то и делали. А ведь у бело-голубых атака в оптимальном виде была, да и оборона в принципе в порядке. После перерыва Личка сделал замены, игру выравняли, но всё равно моменты имелись у ЦСКА, а динамовцы свой гол нашли на стандарте.

«Динамо», кроме гола Карраскаля, ничего и не создало. А у соперника Мусаев мог забить и в другом эпизоде. Если бы Лунёв так здорово не играл, то мячей шесть могли бы хозяева пропустить. Лунёв — однозначно у них лучший игрок был в составе», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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