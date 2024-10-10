Хавбек «Ливерпуля» Гравенберх сравнил АПЛ с Бундеслигой

Нидерландский полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх сравнил английскую Премьер-лигу с Бундеслигой. Ранее Гравенберх выступал за «Баварию».

«Английский футбол быстрее. Здесь играть тяжелее. И без разницы, с мячом вы или без него — прессинг в АПЛ тоже агрессивный. В Бундеслиге, думаю, у вас есть больше времени на принятие решения. Здесь же нужно решать быстро. Всё зависит от того, как быстро вы адаптируетесь к новым обстоятельствам», — приводит слова Гравенберха британское онлайн-издание Mirror.

Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В «Баварии» полузащитник провёл сезон-2022/2023, после чего присоединился к «Ливерпулю».