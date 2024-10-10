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Мозес Кобнан: «Краснодар» — реальный претендент на чемпионство

Мозес Кобнан: «Краснодар» — реальный претендент на чемпионство
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан высказался о чемпионских амбициях своей команды. Он назвал «быков» реальными претендентами на чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, что «Краснодар» — реальный претендент на чемпионство в этом сезоне, я верю в свою команду. Мы идём от игры к игре. Думаю, всё возможно», — приводит слова Мозеса Кобнана интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, на сегодняшний день «Краснодар» возглавляет турнирной таблицу Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 27 очков за 11 сыгранных матчей. На второй строчке идёт московский «Локомотив», который уступает «быкам» лишь по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров «Зенит» (26).

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