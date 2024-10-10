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Тетрадзе: борьба за чемпионство в Лиге 1 будет психологически давить на игроков «Монако»

Тетрадзе: борьба за чемпионство в Лиге 1 будет психологически давить на игроков «Монако»
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Российский тренер Омари Тетрадзе высказался о борьбе за чемпионство в чемпионате Франции.

«Чемпионство «Монако» в Лиге 1 в руках футболистов команды. Есть шанс, и нужно цепляться за него. У игроков «Монако» нет времени для расслабления. Если они хотят стать чемпионами, то должны верить в свои силы и на каждую игру выходить как на последний матч. Любая команда, которая выходит, должна ставить только высокие задачи.

Цель просто присутствовать на поле может ставиться только в матче с детской школой. «Монако» сейчас лидирует, и на них это будет больше давить психологически. Одно дело, когда ты решаешь задачу бороться за вверх, а другое — бороться за чемпионство. Ведь от тебя этого требуют», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «Монако». Команда набрала 19 очков за семь матчей. На второй строчке находится «Пари Сен-Жермен», у которого 17 очков.

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