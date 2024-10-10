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Латышонок назвал зарубежный клуб, против которого хотел бы сыграть в составе сборной

Латышонок назвал зарубежный клуб, против которого хотел бы сыграть в составе сборной
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Голкипер сборной России и «Зенита» Евгений Латышонок назвал зарубежный клуб, против которого хотел бы сыграть в составе сборной России.

— В широких массах обсуждали варианты сыграть с клубами. Если бы сборная играла с «Зенитом», она смогла бы победить?
— Я видел, что какая-то сборная будет играть с «Валенсией». Это хороший опыт. Но с клубом играть тяжелее, потому что там все связи наигранные. А в сборной такого взаимопонимания нет. Так что матч с клубом был бы для нас хорошим спаррингом.

— С кем было бы наиболее интересно сыграть?
— C «Челси», — приводит слова Латышонка «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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