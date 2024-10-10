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«Спартак» оштрафован за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»

«Спартак» оштрафован за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в очередной раз оштрафовал московский «Спартак» за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола». Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+4'    

Отмечается, что по итогам матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0) клуб заплатит 40 тысяч рублей.

В составе красно-белых отличились Наиль Умяров и Шамар Николсон (дважды).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 27 очков.

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