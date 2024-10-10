«Спартак» оштрафован за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в очередной раз оштрафовал московский «Спартак» за кричалку болельщиков «Зенит» — позор российского футбола». Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что по итогам матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0) клуб заплатит 40 тысяч рублей.

В составе красно-белых отличились Наиль Умяров и Шамар Николсон (дважды).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 27 очков.