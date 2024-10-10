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Кафанов: первый из вратарей РПЛ, кто может уехать за рубеж – Максименко

Кафанов: первый из вратарей РПЛ, кто может уехать за рубеж – Максименко
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высоко оценил уровень игры голкипера «Спартака» Александра Максименко. По мнению специалиста, Максименко — первый кандидат на переезд в Европу из вратарей РПЛ.

«Прошлый сезон стал лучшим в карьере Максименко. Нынешний – как продолжение. Саша стал сильнее ментально. Он готов и в сборной первым номером быть, и в «Спартаке», и, если куда-то уедет за рубеж, – тоже. Первый из вратарей РПЛ, кто может сейчас уехать и хорошо играть там – это Максименко. Он очень сильно выступает сейчас, у него самый пик», – приводит слова Виталия Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Максименко провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых пропустил 6 голов.

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