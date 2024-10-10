Ещенко считает, что Тюкавин обоснованно критиковал Денисова за слабую игру в защите

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал высказывание нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в адрес защитника красно-белых Данила Денисова.

«Слова Тюкавина в адрес Денисова обоснованы? По факту, да. Он спиной обыграл его и забил. Ты можешь десять раз отобрать мяч, но если один раз тебя обыграют, то ты станешь плохим защитником. Это я знаю на своём примере. Надо более уверенно и объективно знаю. Денисову не надо так сильно подключаться в атаку, а выполнять свою зону ответственности в защите», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, 6 октября состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 27 очков за 11 игр.