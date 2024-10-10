«Зенит» оштрафован за «летательную игрушку» на поле и оскорбления Соболева болельщиками
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» за появление «летательной игрушки» на поле, а также за оскорбления болельщиками нападающего Александра Соболева. Санкции применены по итогам матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1).
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6' 2:0 Артур – 13' 3:0 Артур – 43' 4:0 Соболев – 61' 5:0 Мостовой – 87' 5:1 Москвичёв – 90+2'
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'
«Зенит» оштрафован за необеспечение безопасности на 50 тысяч рублей. Четверо несовершеннолетних, причастных к управлению пластиковой летательной игрушкой, были задержаны», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».
Отмечается, что за скандирования болельщиками оскорбительных кричалок в адрес Александра Соболева клуб оштрафован на 30 тысяч рублей.
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