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«Зенит» оштрафован за «летательную игрушку» на поле и оскорбления Соболева болельщиками

«Зенит» оштрафован за «летательную игрушку» на поле и оскорбления Соболева болельщиками
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» за появление «летательной игрушки» на поле, а также за оскорбления болельщиками нападающего Александра Соболева. Санкции применены по итогам матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'

«Зенит» оштрафован за необеспечение безопасности на 50 тысяч рублей. Четверо несовершеннолетних, причастных к управлению пластиковой летательной игрушкой, были задержаны», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что за скандирования болельщиками оскорбительных кричалок в адрес Александра Соболева клуб оштрафован на 30 тысяч рублей.

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