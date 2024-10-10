«Зенит» оштрафован за «летательную игрушку» на поле и оскорбления Соболева болельщиками

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» за появление «летательной игрушки» на поле, а также за оскорбления болельщиками нападающего Александра Соболева. Санкции применены по итогам матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1).

«Зенит» оштрафован за необеспечение безопасности на 50 тысяч рублей. Четверо несовершеннолетних, причастных к управлению пластиковой летательной игрушкой, были задержаны», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что за скандирования болельщиками оскорбительных кричалок в адрес Александра Соболева клуб оштрафован на 30 тысяч рублей.