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Мозес Кобнан заявил, что недоволен своим игровым временем в «Краснодаре»

Мозес Кобнан заявил, что недоволен своим игровым временем в «Краснодаре»
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан высказался о своём положении в команде. Он заявил, что недоволен своим игровым временем, но понимает, что это решение главного тренера. Кобнан заявил, что продолжает работать и ждать своего шанса закрепиться в основном составе «быков».

«Я мало играю? Да, это так, но это решение главного тренера. Конечно, я хотел бы играть больше. Но я упорно работаю и жду своего шанса», — приводит слова Мозеса Кобнана «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Мозес Кобнан сыграл за «Краснодар» 10 матчей. Однако бо́льшую часть из них он выходил на замену во втором тайме. Футболист успел забить два гола и отдать одну результативную передачу.

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