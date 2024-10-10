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Карпукас охарактеризовал главного тренера сборной России Карпина

Карпукас охарактеризовал главного тренера сборной России Карпина
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Полузащитник сборной России и «Локомотива» Артём Карпукас охарактеризовал главного тренера национальной команды Валерия Карпина. По словам футболиста, Карпин — требовательный специалист, который знает, что нужно говорить своим подопечным в нужный момент. Также Карпукас заявил, что Карпин сохранил своё игровое мастерство на поле, несмотря на завершение карьеры футболиста.

— Как дела в сборной России?
— В хорошем настроении тренируемся.

— Какой Карпин тренер?
— Требовательный. Он знает, когда и что сказать. Он говорит в нужный момент. Это очень важно для футболиста.

— Насколько он в порядке на поле?
— В его мастерстве не надо сомневаться, — рассказал Карпукас в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Валерий Карпин совмещает тренерские должности в «Ростове» и сборной России. Национальная команда отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Причина — политическая напряжённость в мире.

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