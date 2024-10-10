Ещенко: иногда в «Спартаке» такие провалы, будто не играют друг за друга

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от игры красно-белых в сезоне-2024/2025.

– Глобально чего ждёте от команды в этом сезоне?

– Надеюсь, что объединятся и будут играть друг за друга. Иногда случаются такие провалы, будто не играют друг за друга.

– Ожидаете борьбу за чемпионство или топ-5?

– За чемпионство, — приводит слова Ещенко Metaratings.

«Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков по результатам 11 игр. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Краснодаром».