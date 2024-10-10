Щенсны ответил на вопрос о шансах «Барселоны» выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны ответил на вопрос, есть ли шансы у каталонского клуба выиграть Лигу чемпионов в 2025 году, спустя 10 лет после последнего завоевания этого трофея.

«В Европе есть клубы, играющие в этом турнире не только ради участия. Судя по тому, что я вижу, наша команда очень хороша. Уверен, что все выложатся на 100%, чтобы попытаться выиграть трофей. Но даже если этого не произойдёт и «Барса» не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне, то у неё очень хорошее будущее. Вижу её талантов, а футболисты в возрасте 17, 18 или 19 лет действительно выглядят игроками высшего уровня», — приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.

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