Кристиан Нобоа рассказал, почему не играет за «Эмелек»

Бывший футболист «Зенита» и ряда других клубов РПЛ Кристиан Нобоа ответил на вопрос, почему не играет за «Эмелек».

«Я не играю за «Эмелек» потому что у меня была травма — «кресты». Потом инфекция, и из-за этого очень много проблем. Я хотел поиграть у себя дома, но не получилось», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Последним российским клубом в карьере футболиста пока остаётся «Сочи», который он покинул в 2023 году. Ранее Кристиан играл за такие команды, как «Рубин», московское «Динамо» и «Ростов».