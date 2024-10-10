Буранов: абы кого не пускают в Кубок России — к медиаклубам нужно относиться с уважением

Спортивный директор и экс-игрок костромского «Спартака» Данила Буранов высказался относительно участия медийных команд в Фонбет Кубке России. На стадии 1/128 финала турнира красно-белые обыграли 2DROTS со счётом 1:0.

«Не сказал бы, что поражение от медийной команды стало бы позором. Много профессиональных футболистов по тем или иным причинам идут в Медиалигу. Кто-то из-за финансов, кто-то хочет быть поближе к дому или из-за логистики. Нельзя сказать, что в Медиалиге одни любители, там их нет. Это не первый сезон Медиалиги, в котором участвовали одни блогеры. С каждым годом туда приходит всё больше именитых футболистов и повышается уровень.

2DROTS — хорошая команда, с которой нам было очень непросто. Исход встречи предрешил пенальти. В первом тайме 2DROTS объективно смотрелись лучше, а уже второй был за нами. Абы кого не пускают в Кубок России. РФС решил, что они могут собирать зрителей, и их матчи будут интересными. В этом и прошлом годах команды Медиалиги доходили до четвёртого раунда Кубка России. К ним нужно относиться с уважением.

Я вижу в участии медийных команд в Кубке России только плюсы. Благодаря медийным командам больше зрителей, ажиотаж и интерес к Кубку России. Возможно, молодое поколение приходит посмотреть на блогеров, но они всё равно приходят, и им это интересно», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России: