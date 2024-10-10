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Игрок махачкалинского «Динамо» извинился за неприличный жест в адрес болельщиков

Игрок махачкалинского «Динамо» извинился за неприличный жест в адрес болельщиков
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Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза принёс извинения за показанный средний палец в адрес болельщиков воронежского «Факела».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 19'     1:1 Альшин – 51'    

«Рассмотрели поведение футболиста «Динамо» Абакара Гаджиева, который показал средний палец трибуне. Он принял участие в заседании, до заседания принёс извинения. Рассматривали это дело с точки зрения оскорбительного жеста. Штраф — 250 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости».

Махачкалинское «Динамо» в воскресенье на выезде сыграло вничью с «Факелом» (1:1) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. На 66-й минуте игры Гаджиев, уходя на замену, показал средний палец фанатам.

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