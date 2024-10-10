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Недовольный игровым временем в «ПСЖ» Шкриньяр может вернуться в Италию — Романо

Недовольный игровым временем в «ПСЖ» Шкриньяр может вернуться в Италию — Романо
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29-летний центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр недоволен количеством игрового времени во французском клубе и готов покинуть его грядущей зимой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в словацком футболисте заинтересован «Ювентус». Однако «старая синьора» готова подписать Шкриньяра только на правах аренды.

В минувшем сезоне Шкриньяр принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он провёл на поле 2250 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Шкриньяр перешёл в «ПСЖ» летом 2023 года из «Интера».

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