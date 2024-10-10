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Буранов: переход Глушакова не спас Кострому от вылета, но для имиджа клуба это был плюс

Буранов: переход Глушакова не спас Кострому от вылета, но для имиджа клуба это был плюс
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Спортивный директор и экс-игрок костромского «Спартака» Данила Буранов оценил подписание красно-белыми полузащитника Дениса Глушакова, которое состоялось в сентябре 2023 года.

«Дела у команды в прошлом сезоне шли не очень, поэтому клуб позвал Дениса помочь. К сожалению, это не уберегло команду от вылета из «Золота». Денис поиграл два-три месяца, но такой переход был плюсом для имиджа клуба. Костромской «Спартак» стал более узнаваемым, люди начали интересоваться и больше ходить на игры», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глушаков покинул костромской «Спартак» в феврале 2024 года, проведя за него семь матчей.

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