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Экс-игрок «Зенита-2» Буранов: благодаря Радимову многие игроки достигли высокого уровня

Экс-игрок «Зенита-2» Буранов: благодаря Радимову многие игроки достигли высокого уровня
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Бывший футболист «Зенита-2» Данила Буранов рассказал, как Владислав Радимов повлиял на игроков второй команды сине-бело-голубых.

«За тренера говорят результаты. Но самое главное, как он учит играть в футбол, объясняя даже мелочи. В «Зените-2» главное — это воспитание и выращивание игроков. Из таких команд нужно поставлять футболистов в первую команду, клубы РПЛ и Первой лиги. Я считаю, что у Радимова это получалось. Благодаря ему многие достигли высокого уровня», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Владислав Радимов возглавлял «Зенит‑2» с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год.

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