Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барко установил рекорд среди новичков «Спартака» по числу результативных действий

Барко установил рекорд среди новичков «Спартака» по числу результативных действий
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко является рекордсменом красно-белых по количеству результативных действий в первых 10 матчах за московский клуб за последние 15 лет — семь (четыре гола и три ассиста). Об этом информирует Opta.

Второе место по этому показателю делят сразу пять экс-футболистов «Спартака»: Алекс, Веллитон, Эммануэль Эменике, Хосе Хурадо и Тео Бонгонда (находится в команде), каждый из которых отметился пятью результативными действиями в первых 10 матчах за красно-белых.

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» минувшим летом.

Материалы по теме
Барко признан лучшим футболистом «Спартака» в сентябре

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android