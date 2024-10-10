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Чемпион Европы среди юношей Буранов охарактеризовал Карпина как тренера

Чемпион Европы среди юношей Буранов охарактеризовал Карпина как тренера
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Победитель чемпионата Европы до 17 лет 2013 года, а ныне спортивный директор костромского «Спартака» Данила Буранов поделился мнением о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

«Карпин — сильный мотиватор, психолог и тактик. У него все футболисты прогрессируют. Карпин все требования разжёвывает и раскладывает по полочкам. При нём я увидел, что такое мужской футбол и как устроен тренировочный процесс на взрослом уровне», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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