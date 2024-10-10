Экс-игрок «Томи» Буранов: Томск — город с историей, но там людям не был интересен футбол

Бывший игрок «Зенита-2» Данила Буранов высказался о Томске. Ранее он выступал за футбольный клуб «Томь».

«Сыграл два матча за «Томь», и тут началась пандемия, всё закрылось. Только через полгода начали играть, но болтались внизу таблицы. Произошла тренерская смена, попал в число футболистов, которые Кержакову не подходят. В итоге со мной расторгли контракт.

Неприятно, что всё так закончилось. Томск — город с историей и со стадионом. Но, видимо, там людям не был интересен футбол», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Буранов высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.