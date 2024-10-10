«Меня оскорбляли при детях». Мората — о критике в свой адрес в период игры за «Атлетико»

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал о критике, которую он получал в свой адрес в период выступлений за «матрасников».

«Каждый раз, когда я проводил время с детьми, у меня всегда был какой-нибудь эпизод, когда люди общались со мной по поводу того, что происходило в матчах, иногда даже без злости. В конце концов дети перестали хотеть ходить со мной по магазинам, как обычно это делает нормальный отец со своими детьми. Были моменты, когда мне так много наговорили в их присутствии, что мне было стыдно стоять рядом с ними. Я был лёгкой добычей, шуткой, способной рассмешить всех вокруг», — приводит слова Мораты Marca.

Испанский нападающий являлся игроком «Атлетико» с 2019 года по лето 2024 года, когда перешёл в «Милан».

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