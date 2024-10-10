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Победитель ЧЕ U17 Данила Буранов рассказал о несостоявшемся переходе в немецкую «Герту»

Победитель ЧЕ U17 Данила Буранов рассказал о несостоявшемся переходе в немецкую «Герту»
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Победитель чемпионата Европы до 17 лет 2013 года Данила Буранов поделился историей о несостоявшемся переходе в «Герту».

«Я ездил на просмотр в берлинскую «Герту». Прошёл тестирование и потренировался с командой. Меня хотели оставлять, но мне не было ещё 18 лет, поэтому нужно было, чтобы родители переезжали со мной и меняли работу. А у меня основной деятельностью должна была быть учёба и только потом — футбол.

Наверное, нужно было приложить больше усилий, чтобы уговорить родителей найти финансовые возможности, чтобы перейти в «Герту». К сожалению, не получилось», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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