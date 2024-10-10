Тони Кроос — Рафаэлю Надалю: без тебя и Федерера всё уже не будет прежним

Экс-полузащитник мадридского «Реала» чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кроос отреагировал на решение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

«Без тебя и Роджера (Федерера) всё уже никогда не будет как прежде. Спасибо тебе за то, что всегда являлся примером как на корте, так и за его пределами! Поздравляю тебя со всем, чего ты добился», — написал немец в социальных сетях.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024 (командный турнир). Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).