Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тони Кроос — Рафаэлю Надалю: без тебя и Федерера всё уже не будет прежним

Тони Кроос — Рафаэлю Надалю: без тебя и Федерера всё уже не будет прежним
Комментарии

Экс-полузащитник мадридского «Реала» чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Тони Кроос отреагировал на решение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

«Без тебя и Роджера (Федерера) всё уже никогда не будет как прежде. Спасибо тебе за то, что всегда являлся примером как на корте, так и за его пределами! Поздравляю тебя со всем, чего ты добился», — написал немец в социальных сетях.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024 (командный турнир). Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

Материалы по теме
«Спасибо за то, что вдохновлял всех нас». Эмоциональная реакция на уход Надаля из тенниса
«Спасибо за то, что вдохновлял всех нас». Эмоциональная реакция на уход Надаля из тенниса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android