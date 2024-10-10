Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

10 игроков сборной России забрали на проверку РУСАДА перед открытой тренировкой

10 игроков сборной России забрали на проверку РУСАДА перед открытой тренировкой
Комментарии

На тренировку сборной России по футболу приехали сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Они забрали на проверку 10 человек, передаёт корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Отметим, что тренировка не будет отложена. Она начнётся в 18:00, как и планировалось изначально.

Ранее служба коммуникаций РФС объявила, что сегодня, 10 октября, сборная России проведёт открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В программе — мастер‑классы, фото- и автограф‑сессии, общение с игроками. В занятии должны принять участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.

Материалы по теме
Валерий Карпин — о матче сборной России с Украиной в 1999 году: сердце болит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android