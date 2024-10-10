10 игроков сборной России забрали на проверку РУСАДА перед открытой тренировкой

На тренировку сборной России по футболу приехали сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Они забрали на проверку 10 человек, передаёт корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Отметим, что тренировка не будет отложена. Она начнётся в 18:00, как и планировалось изначально.

Ранее служба коммуникаций РФС объявила, что сегодня, 10 октября, сборная России проведёт открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В программе — мастер‑классы, фото- и автограф‑сессии, общение с игроками. В занятии должны принять участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.