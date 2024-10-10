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Лаксальт: в «Динамо» есть кому забивать, помимо Тюкавина

Лаксальт: в «Динамо» есть кому забивать, помимо Тюкавина
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт оценил действия атакующих сокомандников.

«Сколько голов жду от Тюкавина в этом сезоне? Смотрите, я считаю, что у нас в команде есть много футболистов, кто может забивать, помимо Тюкавина. Конечно, Костя как форвард должен забивать. Но самое главное, чтобы мы все старались стать лучше и работали на благо команды. Дело не только в голах», — приводит слова Лаксальта издание Legalbet.

Напомним, сейчас «Динамо» находится на пятом месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В 11 турах клуб набрал 20 очков. Константин Тюкавин провел 13 матчей за бело-голубых, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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