Александр Горшков — о Халке: у него была сумасшедшая левая

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал игру бывших футболистов команды Халка и Малкома.

«Фигура Халка более значимая для «Зенита», чем Малкома. Халк ярче выступал и начал сразу приносить пользу сине-бело-голубым. Малком очень долго раскачивался: то травмы, то болезни. Когда Халку перекрывали левую ногу, он мог забить с правой.

Но у него сумасшедшая левая была. Мне кажется, в «Зените» не было лучше футболиста с левой ногой. Он и до Петербурга играл ярко, поэтому это очень яркая звезда для команды. Он всё подтверждал своими способностями и действиями на поле», — приводит слова бывшего футболиста издание Legalbet.

Напомним, 38-летний бразилец в настоящий момент выступает за «Атлетико Минейро». В сезоне-2014/2015 он стал чемпионом России в составе «Зенита». Всего за сине-бело-голубых он сыграл 148 матчей, в которых отметился 77 голами.