Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Суперкубке Испании отменили экстра-таймы, победитель будет определяться в серии пенальти

В Суперкубке Испании отменили экстра-таймы, победитель будет определяться в серии пенальти
Комментарии

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) на своём официальном сайте сообщила об отмене дополнительных таймов в мужском и женском Суперкубке страны.

В заявлении RFEF подчёркивается, что данная мера была принята с целью удовлетворить запрос клубов, участвующих в этих турнирах, по снижению нагрузки на футболистов.

Теперь если команды завершат основное время матча вничью, то победитель будет определяться в серии пенальти.

Суперкубок Испании 2025 года пройдёт с 8 по 12 января. В этом соревновании примут участие «Барселона», которая сыграет с «Атлетиком», а также мадридский «Реал», который встретится с «Мальоркой».

Материалы по теме
В правительстве Испании поблагодарили Рафаэля Надаля за заслуги

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android