В Суперкубке Испании отменили экстра-таймы, победитель будет определяться в серии пенальти

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) на своём официальном сайте сообщила об отмене дополнительных таймов в мужском и женском Суперкубке страны.

В заявлении RFEF подчёркивается, что данная мера была принята с целью удовлетворить запрос клубов, участвующих в этих турнирах, по снижению нагрузки на футболистов.

Теперь если команды завершат основное время матча вничью, то победитель будет определяться в серии пенальти.

Суперкубок Испании 2025 года пройдёт с 8 по 12 января. В этом соревновании примут участие «Барселона», которая сыграет с «Атлетиком», а также мадридский «Реал», который встретится с «Мальоркой».

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