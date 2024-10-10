Сергей Юран высказался о конфликте России и Украины

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Юран поделился мнением о конфликте России и Украины.

– О чём ты мечтаешь?

– О чём можно мечтать в такой ситуации, которая происходит в Луганске, в Донецке… Конечно, о мире. Я знаю людей и с той стороны…

Я играл в Киеве, я общался. Нормальные люди! А сейчас, когда на это всё смотришь… Кто-то сказал бы мне лет 20 [назад], что такое может произойти, я бы сказал: «В больницу везите, лечите. Придурок!»

Наверное, чтобы побыстрее закончилось. Ну, ничего, переживём. Наверное, вот это мечта. Много знакомых погибло, одноклассников. В Луганске. Могли жить да жить парни, но к сожалению… Больновато на это всё смотреть. Переживаешь. Какая ещё может быть мечта? Чтоб закончилось всё быстрее, все вернулись к спокойной жизни. Чтоб по Белгороду не летало, по другим нашим регионам, по территориям, которые стали Россией. Там же и дети, и старики, блин! На это смотришь — просто сердце рвётся. Вот это, наверное, мечта. А остальное всё есть-то, — сказал Юран в интервью YouTube-каналу Tatarka FM.