Нападающий ЦСКА Мусаев рассказал о соперничестве с Гуарирапой

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о конкуренции в клубе. Он поделился мыслями о соперничестве с другим нападающим клуба Саулем Гуарирапой.

«Мне нравится Гуарирапа как нападающий. У него много очень сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет», — приводит слова Мусаева издание Legalbet.

Напомним, 21-летнего венесуэльца армейцы подписали в начале текущего сезона на правах аренды из «Сочи» с последующим правом выкупа. В сезоне-2024/2025 нападающий еще не отметился результативными действиями.

Сейчас ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы МИР РПЛ. Клубу удалось набрать 20 очков за 11 туров чемпионата России.