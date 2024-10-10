На тренировке сборной России присутствует более трёх тысяч болельщиков

На тренировке сборной России находится больше трёх тысяч болельщиков, сообщили в РФС корреспонденту «Чемпионата».

На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведёт мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября.

Ранее директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири подтвердил проведение товарищеского матча со сборной России в ноябрьское окно ФИФА.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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Как сборная России играет при Карпине: