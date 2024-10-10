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Кукурелья: Родри и Карвахаль получили травмы из-за избытка матчей

Кукурелья: Родри и Карвахаль получили травмы из-за избытка матчей
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Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался относительно тяжёлых травм футболистов «Фурия Роха» Родри и Даниэля Карвахаля.

«Они получили травмы из-за огромного количества игр. Не знаю, что будет дальше, но, наверное, федерация и капитаны что-то предпримут. Сборная Испании начала побеждать, а теперь два капитана и важных игрока команды выбыли из строя на долгое время из-за травм.

Нам будет их не хватать. Однако необходимо, чтобы они прошли качественную реабилитацию. Мы постараемся сделать всё, чтобы они подошли к чемпионату мира в отличной форме», — приводит слова Кукурельи Relevo.

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