Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков оценил игру новичка клуба Ивана Сергеева

Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков оценил игру новичка клуба Ивана Сергеева
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и капитан команды «Крылья Советов» Александр Солдатенков прокомментировал пополнение в составе игроков. Он оценил игру новичка клуба нападающего Ивана Сергеева.

«Все очень рады, что Сергеев присоединился к «Крыльям». Ни в какой адаптации он не нуждается, потому что в Самаре он уже играл на протяжении нескольких сезонов. Все знают, на что он способен. Не скажу, сколько голов от него жду. Просто хочу, чтобы он забивал в каждом матче», — цитирует Солдатенкова издание Legalbet.

Напомним, Иван Сергеев перешел в «Крылья Советов» из «Зенита» 5 сентября. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на три года. В текущем сезоне форвард провёл 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Сейчас «Крылья Советов» занимают 10-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Клуб заработал 11 очков в 11 турах.

Материалы по теме
Игрок «Крыльев Советов» Гарре: Иван Сергеев усилил нас, он много работает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android