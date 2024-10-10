Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков оценил игру новичка клуба Ивана Сергеева

Защитник и капитан команды «Крылья Советов» Александр Солдатенков прокомментировал пополнение в составе игроков. Он оценил игру новичка клуба нападающего Ивана Сергеева.

«Все очень рады, что Сергеев присоединился к «Крыльям». Ни в какой адаптации он не нуждается, потому что в Самаре он уже играл на протяжении нескольких сезонов. Все знают, на что он способен. Не скажу, сколько голов от него жду. Просто хочу, чтобы он забивал в каждом матче», — цитирует Солдатенкова издание Legalbet.

Напомним, Иван Сергеев перешел в «Крылья Советов» из «Зенита» 5 сентября. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на три года. В текущем сезоне форвард провёл 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Сейчас «Крылья Советов» занимают 10-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Клуб заработал 11 очков в 11 турах.