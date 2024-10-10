Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Спартака» Ещенко высказался о лишнем весе Жозе

Экс-защитник «Спартака» Ещенко высказался о лишнем весе Жозе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко прокомментировал игру нападающего красно-белых Виллиана Жозе, а также высказался относительно его лишнего веса.

«Жозе молодец, что забил. Но уже пора забивать в РПЛ, раз тебя позвали в «Спартак». Лишний вес Жозе – это отношение человека. Там не маленькие дети играют в футбол, а большие профессионалы. Ты должен сам прекрасно следить за своим телом и жизнью. Если хочешь вкусно покушать, потом надо больше побегать. Всегда так было», — приводит слова экс-футболиста издание Metaratings.ru.

Напомним, Виллиан Жозе на 90-й минуте матча «Спартака» с «Динамо» (3:2) принёс своим одноклубникам победу. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне нападающий провёл девять матчей во всех турнирах и отметился одним голом.

Материалы по теме
Радимов: Жозе по стоячему мячу может бить, но когда нужно бежать — кондиций не хватает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android