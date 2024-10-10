Экс-защитник «Спартака» Ещенко высказался о лишнем весе Жозе

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко прокомментировал игру нападающего красно-белых Виллиана Жозе, а также высказался относительно его лишнего веса.

«Жозе молодец, что забил. Но уже пора забивать в РПЛ, раз тебя позвали в «Спартак». Лишний вес Жозе – это отношение человека. Там не маленькие дети играют в футбол, а большие профессионалы. Ты должен сам прекрасно следить за своим телом и жизнью. Если хочешь вкусно покушать, потом надо больше побегать. Всегда так было», — приводит слова экс-футболиста издание Metaratings.ru.

Напомним, Виллиан Жозе на 90-й минуте матча «Спартака» с «Динамо» (3:2) принёс своим одноклубникам победу. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 2026 года. В текущем сезоне нападающий провёл девять матчей во всех турнирах и отметился одним голом.