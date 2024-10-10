Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Ещенко — о Николсоне: для ротации состава «Спартака» это хороший вариант

Андрей Ещенко — о Николсоне: для ротации состава «Спартака» это хороший вариант
Комментарии

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал игру нападающего красно-белых Шамара Николсона.

«Станкович даёт возможность играть даже Шамару Николсону, который не нужен был предыдущим тренерам. Сейчас выпускает его, а тот забивает. У Николсона есть определённые качества, он это доказывает своими голами. Я думаю, что для ротации состава «Спартака» это хороший вариант», — цитирует Ещенко издание Metaratings.ru.

Напомним, 27-летний игрок провёл в текущем сезоне шесть матчей во всех турнирах, где отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

После 11 туров «Спартак» находится на шестом месте турнирной таблицы РПЛ с 19 очками в активе.

Материалы по теме
Шалимов: должен сказать, что Шамар Николсон не дубовый, Станкович в него верит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android