Андрей Ещенко — о Николсоне: для ротации состава «Спартака» это хороший вариант

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал игру нападающего красно-белых Шамара Николсона.

«Станкович даёт возможность играть даже Шамару Николсону, который не нужен был предыдущим тренерам. Сейчас выпускает его, а тот забивает. У Николсона есть определённые качества, он это доказывает своими голами. Я думаю, что для ротации состава «Спартака» это хороший вариант», — цитирует Ещенко издание Metaratings.ru.

Напомним, 27-летний игрок провёл в текущем сезоне шесть матчей во всех турнирах, где отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

После 11 туров «Спартак» находится на шестом месте турнирной таблицы РПЛ с 19 очками в активе.