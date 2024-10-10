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Головин ушёл от ответа на вопрос о желании играть за «Барселону»

Головин ушёл от ответа на вопрос о желании играть за «Барселону»
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Полузащитнику сборной России и «Монако» Александру Головину задали вопрос о желании перейти в «Барселону» во время открытой тренировки национальной команды.

— Хочешь в «Барсу» перейти?
— Давай поиграем пока! — сказал футболист в видео, которое было опубликовано пресс-службой сборной России в телеграм-канале.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин после победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов (1:0) написал пост «вот и лузнула «Барса». Это была отсылка к публикации Головина из подросткового возраста. Тогда он в соцсетях отреагировал на поражение сине-гранатовых аналогичной фразой, только вместо «лузнула» было более оскорбительное слово. Когда Александр стал популярен — скриншот того детского поста стал мемом в соцсетях.

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