Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А по итогам сентября

Крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия победил в голосовании болельщиков на звание лучшего футболиста итальянской Серии А в минувшем сентябре. Об этом информирует официальный сайт чемпионата Италии.

В сентябре 23-летний нападающий принял участие в трёх матчах итальянского чемпионата, в которых он отметился двумя голами и одним ассистом.

Подчёркивается, что соответствующий приз будет вручён грузинскому футболисту перед встречей 9-го тура Серии А с «Лечче», которая состоится 26 октября.

Всего в нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл девять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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