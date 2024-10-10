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Зоран Тошич назвал команды, которые могут побороться за чемпионство в РПЛ

Зоран Тошич назвал команды, которые могут побороться за чемпионство в РПЛ
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Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился, кто мог бы стать чемпионом Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. Он назвал основных фаворитов.

«Понятное дело, что «Зенит» остаётся главным фаворитом сезона — они шесть лет подряд становятся чемпионами. Мне кажется, что ЦСКА борется за чемпионство, победа над «Динамо» об этом и говорит. Тот же «Краснодар» и «Локомотив» тоже в гонке за золотыми медалями, поэтому будет интересный чемпионат. Верим в победу Николича», — приводит слова бывшего футболиста издание «РБ Спорт».

Напомним, сейчас на вершине турнирной таблицы находятся «Краснодар» и «Локомотив». Оба клуба набрали по 27 очков. На третьем месте расположился петербургский «Зенит» с 26 очками, на четвёртом месте идет ЦСКА с 20 очками.

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