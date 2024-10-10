Игрок «Локомотива» Карпукас признался, в какой лиге он мечтает выступать

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Артём Карпукас признался, что хотел бы поиграть в чемпионате Испании.

— В каком чемпионате хотел бы поиграть?

— Больше всего нравится Ла Лига, стиль очень импонирует, – сказал Карпукас в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Карпукас сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 6 млн.

«Локомотив» идёт на первом месте чемпионата России. Железнодорожники заработали 27 очков за 11 туров.