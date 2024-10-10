Корнеев о Батракове: очень амбициозный игрок, который делает большую разницу на поле

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев покомментировал выбор полузащитника «железнодорожников» Алексея Бартакова лучшим игроком сентября в Российской Премьер-Лиге.

«Здесь, я полностью согласен! Батраков — очень амбициозный игрок, который делает большую разницу на поле, но в тоже время, остается скромным к его заслугам! Это очень приятно видеть! Совет один — не останавливаться, мотивировать себя каждый день и еще больше работать над собой индивидуально, особенно над своими сильными качествами!», — цитирует его слова издание «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошлого месяца у Алексея Батракова на счету три матча, четыре гола и одна результативная передача.