«ПСЖ» заинтересован в лидере атаки «Интера»

«ПСЖ» проявляет интерес к 27-летнему форварду «Интера» Маркусу Тюраму. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, представители французского гранда присутствовали на матчах «Интера» нынешнего сезона с целью наблюдения за игрой футболиста. Подчёркивается, что в контракте Тюрама прописана сумма отступных, составляющая порядка € 90 млн. В случае, если «ПСЖ» примет окончательное решение приобрести французского нападающего, его трансфер будет осуществлён летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Тюрам принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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