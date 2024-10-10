Стало известно, чем занимается Мбаппе, не вызванный в сборную Франции

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который не был вызван в стан «трёхцветных» на грядущие матчи Лиги наций УЕФА, на текущий момент находится в столице Испании, где под руководством тренера «сливочных» по физподготовке Антонио Пинтуса проходит мини-предсезонную подготовку, чтобы вернуть свою лучшую форму. Об этом сообщает Cadena Ser.

Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был в недоумении по причине того, что Мбаппе появился на поле в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0), поскольку до этого французский специалист не вызвал футболиста в национальную команду с целью предоставить ему возможность восстановиться от травмы.

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