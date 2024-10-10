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Григорян: — о пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом»: я бы такой не назначил

Григорян: — о пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом»: я бы такой не назначил
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Известный футбольный специалист Александр Григорян высказался о пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

– Если вы спрашиваете моё мнение, то я бы такой пенальти не назначил.

– А почему?
– Конечно, Ерохин умница. Он почувствовал прикосновение к себе и моментально на него среагировал. Так и должен действовать игрок атаки. Но на самом деле, мы видели на повторах, что это касание не повлияло на возможность Ерохина пробить по воротам, – сказал Григорян в интервью на YouTube-канале Геннадия Орлова.

5 октября «Зенит» на своём поле одержал победу над «Оренбургом» со счётом 1:0. Во втором тайме главный арбитр встречи назначил 11-метровый удар в ворота команды гостей за толчок в спину Александра Ерохина. Густаво Мантуан реализовал удар с «точки».

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