Григорян: — о пенальти «Оренбургу» в матче с «Зенитом»: я бы такой не назначил

Известный футбольный специалист Александр Григорян высказался о пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

– Если вы спрашиваете моё мнение, то я бы такой пенальти не назначил.

– А почему?

– Конечно, Ерохин умница. Он почувствовал прикосновение к себе и моментально на него среагировал. Так и должен действовать игрок атаки. Но на самом деле, мы видели на повторах, что это касание не повлияло на возможность Ерохина пробить по воротам, – сказал Григорян в интервью на YouTube-канале Геннадия Орлова.

5 октября «Зенит» на своём поле одержал победу над «Оренбургом» со счётом 1:0. Во втором тайме главный арбитр встречи назначил 11-метровый удар в ворота команды гостей за толчок в спину Александра Ерохина. Густаво Мантуан реализовал удар с «точки».