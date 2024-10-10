Алексей Батраков высказался об открытой тренировке сборной России

Полузащитник сборной России Алексей Батраков поделился мнением об открытой тренировке национальной команды.

«В детстве всегда мечтал на таком стадионе с болельщиками сыграть. Здорово, что такое проводят. Установка от тренера была порадовать детей сегодня», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 10 октября 2024 года, сборная России провела открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В программе были мастер‑классы, фото- и автограф‑сессии, общение с игроками. В занятии приняли участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.