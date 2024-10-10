Буранов: тренировался с основой «Спартака», даже мог попасть в заявку на дерби с ЦСКА

Воспитанник «Спартака» и бывший футболист «Армавира» Данила Буранов рассказал о ситуации, когда он был близок к тому, чтобы попасть в заявку красно-белых, возглавляемых Валерием Карпиным, на матч с ЦСКА.

«Когда был в дубле «Спартака», основную команду тренировал Валерий Георгиевич Карпин. В перерывах на матчи сборных меня привлекали к основе, так как не хватало людей. После одной тренировки Дмитрий Иванович Гунько отвёл меня в сторону, где стоял Карпин. Он сказал мне: «Завтра снова тренируешься с нами». Меня выбрали одного из 14 человек. Так было в течение недели. Затем вернулись сборники, а я продолжал тренироваться с основой перед матчем с ЦСКА. Насколько слышал, я мог попасть в заявку на дерби ЦСКА, но не попал. В итоге так и тренировался в основе во время каждого перерыва на сборные до окончания контракта со «Спартаком».

Я знал заранее, что Карпин перейдёт в «Армавир». Агенты предложили меня Карпину. Он сказал: «Пусть приходит, я его помню. Посмотрю, в какой он форме и способен ли он нам помочь». После тренировок меня оставили и заключили контракт. Конечно, было приятно. Я благодарен Карпину за то, что мне доверял», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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