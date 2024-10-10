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Арсен Адамов высказался об отсутствии у сборной России матчей в октябре

Арсен Адамов высказался об отсутствии у сборной России матчей в октябре
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Защитник сборной России Арсен Адамов поделился своим мнением относительно отсутствия у национальной команды соперника на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Понятное дело, что хочется приезжать и играть. Но у нас такие реалии, что ни у кого нет понимания: будет ли игра и с кем она будет. Понятно, что мы расстроены, что нет игры. В ноябре у нас будет две игры», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что команда России может сыграть со сборной Пакистана, затем главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что команда может провести матч «с людьми из Пакистана». Впоследствии РФС заявил, что сборная не будет играть товарищеский матч в ближайшее окно.

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