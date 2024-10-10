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«Получился праздник для детей». Хлусевич — об открытой тренировке сборной России

«Получился праздник для детей». Хлусевич — об открытой тренировке сборной России
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал прошедшую накануне открытую тренировку сборной России.

«Ребята спрашивали, как стать футболистом. Кто-то плакал, кто-то радовался. Такие эмоции детей многого стоят. Получился праздник для детей. В дальнейшем, возможно, будет больше», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 10 октября, сборная России провела открытую для болельщиков тренировку. Она прошла на «Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина».

Болельщики получили возможность пообщаться с игроками, поучаствовали в мастер-классах, а также фото- и автограф-сессиях. В занятиях приняли участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.

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